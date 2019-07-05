Sigara fiyatlarının ne kadar olduğu 3 Temmuz'da yapılan ÖTV ve KDV değişiklerinin ardından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Yapılan değişiklikle beraber firmalar bu ÖTV artışını alkollü içki ve sigara fiyatlarına zam olarak yansıtabilecek. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sigara fiyatlarındaki güncelleme 3 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Firmalar bu ÖTV artışını alkollü içki ve sigara fiyatlarına zam olarak yansıtabilecek. Yeni sigara fiyatları listesi henüz belli olmadı. Fiyatlar güncelledikten sonra güncel hali haberimizin içinde yer alacak. Şu anda geçerli olan fiyat listesi şu şekilde;

JTI FİYATLAR

WINST 13.00

WINST SLE 12.00

WINS DRK BL & DP BL 12.00

CML 12.00

CML SLE 11.5