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  • 05.07.2019 18:42
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 18:42

Güncel ne kadar oldu? Winston, Camel, Kent fiyatı kaç TL? 5 Temmuz fiyat listesi

nda yapılan değişiklerin ardından birçok kişi güncel sigara fiyat listesini araştırmaya başladı. Bu nedenle hangi marka sigaraya zam geldiği merak konusu oldu. ÖTV ve KDV değişiklikleri sonrasında sigara fiyatları 0.54 kuruş, alkollü içeceklerde de türüne göre değişiklik gösteren bir zam oranı yapıldı. Peki, ne kadar oldu? Winston, Camel, Kent fiyatı kaç TL? İşte ...

Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatlarının ne kadar olduğu 3 Temmuz'da yapılan ÖTV ve KDV değişiklerinin ardından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Yapılan değişiklikle beraber firmalar bu ÖTV artışını alkollü içki ve sigara fiyatlarına zam olarak yansıtabilecek. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sigara fiyatlarındaki güncelleme 3 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Firmalar bu ÖTV artışını alkollü içki ve sigara fiyatlarına zam olarak yansıtabilecek. Yeni sigara fiyatları listesi henüz belli olmadı. Fiyatlar güncelledikten sonra güncel hali haberimizin içinde yer alacak. Şu anda geçerli olan fiyat listesi şu şekilde;

JTI FİYATLAR

WINST 13.00

WINST SLE 12.00

WINS DRK BL & DP BL 12.00

CML 12.00

CML SLE 11.5

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