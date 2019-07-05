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Babası tarafından katledilen doktor 'ın annesinin sözleri yürek dağladı

Doktor , babası tarafından katledildi. Genç kadın için mezun olduğu üniversitede tören düzenlendi. Annesi, kızının “anne erken öleceğim” dediğini söyledi.


Babasının öldürdüğü genç doktor gözyaşlarıyla anıldı. Annesinin sözleri yürek yaktı. 'de babası Mustafa Ali Yılmaz (67), geçtiğimiz günlerde otomobiline GPS cihazı yerleştirdiği doktor kızı Gülnür Yılmaz'ı (28) takip edip kaza yaptırdı. Annesinin yerini söylemeyen kızını tabanca ile öldürdü. Katil zanlısı tutuklandı. Yılmaz için dün 'da mezun olduğu üniversitede anma töreni gerçekleştirildi. Doktor önlüğünün de yer aldığı 'ın fotoğrafına, sevenleri karanfil bıraktı. Acılı anne Gülden Yılmaz, kızıyla bir anısını da salondakilerle paylaşarak, şu sözleri söyledi: "Gülnur bir gün ortada hiçbir şey yokken, geldi ve 'Anne, ben erken öleceğim' dedi. 'Kızım Allah'ın gücüne gider' dedim. 'Hayır anne, bir gün ben ölürsem sen dimdik ayakta duracaksın, sakın üzülme ve hayatına kaldığın yerden devam et' dedi ama beni çok zor bir yokuşta bıraktı." Ağabey Kerem Yılmaz da, "Ağabeyi olarak örnek alabileceğim bir insan. Annemi korumak için kendisini feda etti" diye konuştu.


BENİ KORUMAK İSTEDİ
Anne , "İsim telaffuz etmiyorum, caninin saldırısına uğradı. Çok acı. Benim yüzümden, beni korumak için. Bu ülkede daha ne kadar kadınlar buna muhtaç kalacak. Çok iyi bir evlat yetiştirdim" dedi.

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