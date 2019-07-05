

Babasının öldürdüğü genç doktor gözyaşlarıyla anıldı. Annesinin sözleri yürek yaktı. Balıkesir'de babası Mustafa Ali Yılmaz (67), geçtiğimiz günlerde otomobiline GPS cihazı yerleştirdiği doktor kızı Gülnür Yılmaz'ı (28) takip edip kaza yaptırdı. Annesinin yerini söylemeyen kızını tabanca ile öldürdü. Katil zanlısı tutuklandı. Yılmaz için dün Antalya'da mezun olduğu üniversitede anma töreni gerçekleştirildi. Doktor önlüğünün de yer aldığı Gülnur Yılmaz'ın fotoğrafına, sevenleri karanfil bıraktı. Acılı anne Gülden Yılmaz, kızıyla bir anısını da salondakilerle paylaşarak, şu sözleri söyledi: "Gülnur bir gün ortada hiçbir şey yokken, geldi ve 'Anne, ben erken öleceğim' dedi. 'Kızım Allah'ın gücüne gider' dedim. 'Hayır anne, bir gün ben ölürsem sen dimdik ayakta duracaksın, sakın üzülme ve hayatına kaldığın yerden devam et' dedi ama beni çok zor bir yokuşta bıraktı." Ağabey Kerem Yılmaz da, "Ağabeyi olarak örnek alabileceğim bir insan. Annemi korumak için kendisini feda etti" diye konuştu.





Anne Gülden Yılmaz , "İsim telaffuz etmiyorum, caninin saldırısına uğradı. Çok acı. Benim yüzümden, beni korumak için. Bu ülkede daha ne kadar kadınlar buna muhtaç kalacak. Çok iyi bir evlat yetiştirdim" dedi.