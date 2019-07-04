Olay, saat 18.00 sıralarında Sultandağı ilçesine bağlı Kırca köyünde meydana geldi. 3 arkadaşıyla Kırca köyündeki gölete giden Ramazan Ek, bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Ramazan Ek'in düştüğünü gören arkadaşları onu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ramazan Ek suda gözden kaybolurken, arkadaşları durumu Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi.