Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 05.07.2019 00:17
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 00:17

'da gölete düşen genç boğuldu

'ın Sultandağı ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği gölete düşen (18) boğuldu. ve dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla göletten çıkarılan Ramazan Ek'in cenazesi otopsi için morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sultandağı ilçesine bağlı Kırca köyünde meydana geldi. 3 arkadaşıyla Kırca köyündeki gölete giden Ramazan Ek, bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Ramazan Ek'in düştüğünü gören arkadaşları onu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ramazan Ek suda gözden kaybolurken, arkadaşları durumu Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAfyonkarahisar'da gölete düşen genç boğuldu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri