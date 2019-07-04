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  • 04.07.2019 10:24
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 12:05

Yüzerken bulmuştu ne olduğu ortaya çıktı

'da daha önce yüzerken tarihi eser bulan Muhammet Yüksel isimli vatandaşın, 15 gün önce aynı bölgede bulduğu ve 2 bin 500 yıllık bir fosil olduğunu iddia ettiği objenin tarihi limandan kopan mendirek parçası olduğu tespit edildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde denizde yüzerken tarihi eser bulan Muhammet Yüksel'in, 15 gün önce aynı bölgede bulduğu ve 2 bin 500 yıllık fosil olduğunu iddia ettiği objenin aslında tarihi limandan kopan mendirek parçası olduğu tespit edildi.

15 Mayıs'ta Datça Yarımadası'nın Akdeniz kıyısında bulunan tarihi Burgaz ören yeri yakınlarında yüzerken 'aslan yavrusunu emziren mermer kadın' heykeli bulan 57 yaşındaki Muhammet Yüksel, 2 hafta önce yine aynı bölgede yüzerken sahil kenarında kayaların arasında kırmızı renkli bir taş buldu.

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