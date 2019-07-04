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  • 04.07.2019 08:27
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 09:03

Son dakika: 'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 41 yaralı

'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 41 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Ömer Faruk K. idaresindeki 73 DK 446 plakalı yolcu otobüsü, -Ankara kara yolunun 57. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

da, otobüste bulunan 41 kişi yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otobüsün, Şırnak'ın Cizre ilçesinden İstanbul'a gittiği öğrenildi.

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