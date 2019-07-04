Bugünkü
Takvim

'de 60 kişilik aile "kısa sendromu"na yakalandı

li , ani ölüme yol açan “kısa sendromu”na yakalandı. “Genç yaşta ölüyoruz” diyerek yardım çağrısı yaptı...

Sen'dram!'

DÜNYADA sadece 150'ye yakın hastada tespit edilen ve "kısa sendromu" olarak bilinen ölümcül kalp ritim bozukluğu, 'de oturan 60 kişilik 'nde tespit edildi. Son 20 yılda ailenin 18 ferdi bu hastalığa yenildi. Bunun üzerine Dalaman Ailesi, başka ölümlerin yaşanmaması için devletten yardım istedi. Aile bireylerinin genç yaşta hayatını kaybettiğini ifade eden Hacı Dalaman, "Genetik bir araştırma yapılması lazım. Her bir tetkik için de 10 bin lira gerekiyor. 'ndan destek bekliyoruz. Aile bireylerimizin yüzde 80'inine kalıcı pil takılması lazım" dedi.

Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. H. Halit Sapan ise "Dalaman Ailesi'nde son 20 yılda 18 kişinin bu nedenle vefat ettiğini düşünüyoruz. 10 kişiye kalıcı kalp pili taktık. Şüpheli olarak düşündüğümüz hastaları da takibe alıp, genetik testlerin çalışılmasına karar verdik" diye konuştu...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSilopi'de 60 kişilik aile "kısa QT sendromu"na yakalandı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri