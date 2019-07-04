DÜNYADA sadece 150'ye yakın hastada tespit edilen ve "kısa QT sendromu" olarak bilinen ölümcül kalp ritim bozukluğu, Şırnak Silopi'de oturan 60 kişilik Dalaman Ailesi'nde tespit edildi. Son 20 yılda ailenin 18 ferdi bu hastalığa yenildi. Bunun üzerine Dalaman Ailesi, başka ölümlerin yaşanmaması için devletten yardım istedi. Aile bireylerinin genç yaşta hayatını kaybettiğini ifade eden Hacı Dalaman, "Genetik bir araştırma yapılması lazım. Her bir tetkik için de 10 bin lira gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'ndan destek bekliyoruz. Aile bireylerimizin yüzde 80'inine kalıcı pil takılması lazım" dedi.

Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. H. Halit Sapan ise "Dalaman Ailesi'nde son 20 yılda 18 kişinin bu nedenle vefat ettiğini düşünüyoruz. 10 kişiye kalıcı kalp pili taktık. Şüpheli olarak düşündüğümüz hastaları da takibe alıp, genetik testlerin çalışılmasına karar verdik" diye konuştu...