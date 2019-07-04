Sigara fiyatlarında yapılan değişiklikle birlikte vatandaşlar güncel fiyat listesini araştırmaya başladı. ÖTV ve KDV değişiklikleri sonrasında sigara fiyatları 0.54 kuruş, alkollü içeceklerde de türüne göre değişiklik gösteren bir zam oranı yapıldı. Peki, Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel sigara fiyatları...

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sigara fiyatlarındaki güncelleme 3 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Firmalar bu ÖTV artışını alkollü içki ve sigara fiyatlarına zam olarak yansıtabilecek. Yeni sigara fiyatları listesi henüz belli olmadı. Fiyatlar güncelledikten sonra güncel hali haberimizin içinde yer alacak. Şu anda geçerli olan fiyat listesi şu şekilde;

JTI FİYATLAR

WINST 13.00

WINST SLE 12.00

WINS DRK BL & DP BL 12.00

CML 12.00