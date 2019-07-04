Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 04.07.2019 19:16
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 19:16

ne kadar oldu? Camel, Winston, Kent fiyatı kaç TL? İşte 4 Temmuz

ÖTV ve KDV değişikliklerinin ardından sigarada vergi 54 kuruş, alkollü meşrubatlarla da türüne göre değişiklik göstermek üzere artış yaşanacak. Vatandaşlar bu gelişmenin ardından ne kadar oldu oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Camel, Winston, Kent, Marlboro fiyatı kaç Türk Lirası oldu? İşte ...

Sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatlarında yapılan değişiklikle birlikte vatandaşlar güncel fiyat listesini araştırmaya başladı. ÖTV ve KDV değişiklikleri sonrasında sigara fiyatları 0.54 kuruş, alkollü içeceklerde de türüne göre değişiklik gösteren bir zam oranı yapıldı. Peki, Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel sigara fiyatları...

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sigara fiyatlarındaki güncelleme 3 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Firmalar bu ÖTV artışını alkollü içki ve sigara fiyatlarına zam olarak yansıtabilecek. Yeni sigara fiyatları listesi henüz belli olmadı. Fiyatlar güncelledikten sonra güncel hali haberimizin içinde yer alacak. Şu anda geçerli olan fiyat listesi şu şekilde;

JTI FİYATLAR

WINST 13.00

WINST SLE 12.00

WINS DRK BL & DP BL 12.00

CML 12.00

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSigara fiyatları ne kadar oldu? Camel, Winston, Kent fiyatı kaç TL? İşte 4 Temmuz güncel sigara fiyatları
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri