Kaza yapanın kendi oğlu olduğunu öğrenen polis büyük şok yaşadı Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil refüje çıkıp elektrik direğini devirdi. Kaza sonrası bölgeye gelen polis ise kaza yapan kişinin kendi oğlu olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı. Polis babayı oğlunun hafif şekilde yaralanması sakinleştirdi.

Haberler Yaşam Haberleri Kaza yapanın kendi oğlu olduğunu öğrenen polis büyük şok yaşadı