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  • 05.07.2019 01:44
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 01:44

Otomobil bu hale geldi! Ölü ve yaralılar var

’da ’nda meydana gelen trafik sında aracın orta refüje çarparak takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Otomobil bu hale geldi! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Faroz mevkiinde sürücüsü belirlenemeyen 61 VY 224 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan aracın içerisinde bulunan bir kadın araçtan savruldu. Kimliği belirlenemeyen kadın yerinde hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Farabi Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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