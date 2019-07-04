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  • 05.07.2019 01:15
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 01:15

Epilepsi nöbeti geçiren sürücü motosikletiyle nehre düştü

'ın Elbistan ilçesinde epilepsi nöbeti geçiren sürücü motosikletiyle 'ne düştü. Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Epilepsi nöbeti geçiren sürücü motosikletiyle nehre düştü

, plakası belirlenemeyen motosikletiyle Kızılcaoba Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Erdoğan, motosikletiyle yoldan çıkarak 'ne düştü.

Vatandaşlarca sudan çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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