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  • 05.07.2019 01:02
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 01:02

'da ev ı

'nın Alaşehir ilçesinde çıkan da 3 kişi dumandan etkilendi. Komşularının yardımıyla evden çıkan Yalçınkaya ile Alime ve Ahmet Kaynak Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Manisa'da ev yangını

'nın Alaşehir ilçesinde çıkan da 3 kişi dumandan etkilendi. Şehit Fevzi Caddesi'nde bir apartmanın birinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Evde bulunan engelli Hüseyin Yalçınkaya (42) ile üst katta oturan Alime Kaynak (73) ve oğlu Ahmet Kaynak (47) dumandan etkilendi.

Komşularının yardımıyla evden çıkan Yalçınkaya ile Alime ve Ahmet Kaynak Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yangının klimanın patlaması sonucu çıktığı belirtildi.

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