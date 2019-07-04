Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Hareket halindeki araçtan düşen sarı bir kutuyu gören ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın, kutunun tıbbi bir malzeme olduğunu düşünerek yakınlarda bulunan özel hastaneye götürdü.
Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Hareket halindeki araçtan düşen sarı bir kutuyu gören ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın, kutunun tıbbi bir malzeme olduğunu düşünerek yakınlarda bulunan özel hastaneye götürdü.
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