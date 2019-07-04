Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Hareket halindeki araçtan düşen sarı bir kutuyu gören ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın, kutunun tıbbi bir malzeme olduğunu düşünerek yakınlarda bulunan özel hastaneye götürdü.