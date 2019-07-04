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  • 05.07.2019 01:10
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 01:12

Araçtan düşen paketi hastaneye götürdü! harekete geçti

İzmit'te, yaşlı bir kadın hareket halindeki araçtan düşen paketi hastaneye götürdü, ekipleri harekete geçti. AFAD ekipleri yaptığı inceleme ve ölçümlerin ardından kutuyu imha etmek üzere götürdü.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Hareket halindeki araçtan düşen sarı bir kutuyu gören ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın, kutunun tıbbi bir malzeme olduğunu düşünerek yakınlarda bulunan özel hastaneye götürdü.

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