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  • 03.07.2019 00:09
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 00:09

'da feci ! Yaralılar var

'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik sında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldı.

Sakarya'da feci kaza! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Hendek kesimi 2. (OSB) ışıklı kavşağında Kadriye G. idaresindeki 34 LP 7077 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Melih Ö. idaresindeki 54 EB 828 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Melih Ö. idaresindeki otomobil, yol kenarındaki levhaya çarparak durabildi.

da, sürücü Kadriye G. ile araçtaki Seher, Dilara Ayşe ve İsmet Efe G. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldı.


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