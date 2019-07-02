Bozcaada'da önceki gece bir eğlence mekanında başlayan tartışma sokağa taşmış, büyüyen kavga sonrası iç kanama geçiren ve vücudunda kırıklar oluşan Ramazan Öksüz hayatını kaybetmişti.
Olay sonrası, kavgada bulunan 4 kişi ile kavgaya karıştığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alınmıştı. Bu sabah erken saatlerde polis ekiplerinin geniş güvenlik tedbirleri altında Ezine Adliyesine getirilen zanlılardan Caner Akıl, Andaç Fatih Kaya ve Ömer Gönül tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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