Bozcaada'da önceki gece bir eğlence mekanında başlayan tartışma sokağa taşmış, büyüyen kavga sonrası iç kanama geçiren ve vücudunda kırıklar oluşan Ramazan Öksüz hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası, kavgada bulunan 4 kişi ile kavgaya karıştığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alınmıştı. Bu sabah erken saatlerde polis ekiplerinin geniş güvenlik tedbirleri altında Ezine Adliyesine getirilen zanlılardan Caner Akıl, Andaç Fatih Kaya ve Ömer Gönül tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.