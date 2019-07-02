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  • 02.07.2019 11:53
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 12:19

'da otomobil, TIR'a çarptı: Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

'nın Turgutlu ilçesinde, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Cumali (35) ve (30) çifti ile bebekleri öldü. Ağır yaralanan çiftin kızları Ziynet (7) ile (6) ise hastaneye kaldırıldı.

, saat 08.30 sıralarında Ankara-İzmir Karayolu Avşar Mahallesi girişinde meydana geldi. Ankara'dan İzmir yönüne giden yönetimindeki 45 KB 842 plakalı otomobil, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran 42 GM 842 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Ahmetli Belediyesi Temizlik İşleri Birimi'nde çalışan otomobil sürücüsü Cumali Yarıcı, eşi ve ismi henüz belirlenemeyen bebekleri yaşamını yitirirken, kızları Ziynet ile ise ağır yaralandı.



Yaralı 2 çocuk diğer, araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocukların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.



ÖLEN BEBEĞİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
'nın Turgutlu ilçesinde, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpan otomobildeki ölen Bbebeğin ailenin 1 yaşındaki kızları Hediye Nur Yarıcı olduğu belirlendi.

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