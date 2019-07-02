Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 02.07.2019 21:57
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 21:57

Denize giren kardeşlerden biri boğuldu

'ın Dörtyol ilçesinde, sıcaktan bunalıp denize giren ve gözden kaybolan iki kardeşten (67) hayatını kaybetti, 'ın (45) ise tedavisi devam ediyor.

Denize giren kardeşlerden acı haber

Olay, öğlen saatlerinde, Dörttaş Sahili'nde meydana geldi. Sıcaktan bunalıp denize giren Mehmet (67) ve kardeşi , bir müddet yüzdükten sonra gözden kayboldu.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine iki kardeş, olay yerine gelen sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkartıldı. Bölgeye çağrılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan iki kardeş, ambulansla Dörtyol 'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan , doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Mithat Kılınç ise hayati tehlikesi bulunması nedeniyle buradan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriDenize giren kardeşlerden biri boğuldu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri