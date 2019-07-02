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  • 02.07.2019 22:08
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 22:08

16 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor

’un Oltu ilçesinde 16 yaşındaki ’ten dün geceden beri haber alınamıyor. Camın açık olduğunu ve kızlarının evde olmadığını gören aile durumu polise bildirdi. Aile yakınları genç kızı görenlerin kendilerine ulaşmasını istedi.

Kapıyı kırarak içeriye girdiler! Her yerde aranıyor

Edinilen bilgiye göre, Oltu ilçesine bağlı Ünlükaya Mahallesi'nde ailesi ile birlikte kalan , sabah odasından çıkmayınca ailesi merak etti.

Kızının odasına giden aile kapının kilitli olduğunu gördü. Kapısı kilitli olan odanın kapısını kırarak içeriye giren ailesi genç kızın odada bulunmadığını gördü. Camın açık olduğunu ve kızlarının evde olmadığını gören aile durumu polise bildirdi.

Aile yakınları genç kızı görenlerin kendilerine ulaşmasını istedi.

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