İstanbul Bakırköy'de kuaförlerin başı seri dolandırıcı bir kadın ile dertte. Özellikle saç kaynağının yapıldığı kuaförleri seçen bir kadın, saç kaynak işinin bitmesine kısa bir süre kala çocuğunu bahane ederek dükkandan çıkıp geri döneceğini söyleyerek kaçıp gidiyor. Kuaför Serhat Terzi "Bayan, kaynak yaptırmak istedi. Az bir işlem kaldı. Çocuğuma et alacağım diye karşımızdaki markete gidip marketten kaçtı. Güvenlik kameralarını izledim, kaçtığını gördüm. Maliyeti 2 bin lira tutarında" diye konuştu.
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