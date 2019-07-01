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  • 01.07.2019 22:49
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 22:49

'da feci ! Ok gibi saplandı

’nın Senirkent ilçesinde kamyonetin, aracı pat pat ile arkasında bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik sında 4 kişi yaralandı. da pat patın kasasındaki inşaat malzemeleri ok gibi kamyonete saplandı.

Feci kaza! Ok gibi saplandı

, saat 19.00 sıralarında Senirkent ilçesine bağlı Yassıören köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, aracı pat patın arızalanarak yol ortasında kalınca arkadan gelen otomobil çift şeritli yolda karşıdan araç gelince geçiş için beklemeye başladı. Bu sırada bekleyen otomobilin arka yönünden gelen kamyonet ise önünde bekleyen iki aracı fark etmeyerek kaza yaptı.

Kazada pat pat ve otomobil yol kenarındaki bahçeye dalarken, pat patın kasasında bulunan inşaat malzemeleri de ok gibi kamyonetin camına saplandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye sevk etti. Yaralılardan 2'sinin ileri tetkik tedavileri yapılmak üzere, il merkezindeki başka hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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