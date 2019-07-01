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  • 01.07.2019 22:37
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 22:40

? 2 Temmuz nedir?

Kehribar olarak da bilinen Güneş tutulması için geri sayım sürüyor. Yılın son Güneş tutulması Yengeç burcunda olacak. nin ne olacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2019 yılının son güneş tutulmasından burçlar nasıl etkilenecek? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Güneş tutulmasının burçlara etkisi nedir?

Güneş tutulması 2 Temmuz 2019 tarihinnde yarın gerçekleşecek. Dünya saatiyle 19.24'de Türkiye saatiyle 16.24'te gerçekleşecek bu muhteşem doğa olayı, NASA'ya göre yaklaşık 4 dakika 33 saniye sürecek. Güneş tutulması öncesinde birçok kişi tutulmanın burçlara etkisinin ne olacağını merak ediyor. Peki, Güneş tutulması burçlara nasıl etki edecek? İşte cevabı...

GÜNEŞ TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?

(Zeynep Turan'la Astroloji)

Haftalardır hatta aylardır Temmuz ayını anlatıyorum, yazıyorum. İşte yılın en sıcak ayına geldik ve bizleri yarın Yengeç burcunda gerçekleşecek Güneş tutulması karşılayacak. Akşam saatinde gerçekleşeceği için maalesef biz gözlemleyemeyeceğiz ancak etkilerini çok net hissedeceğiz.

Güney Amerika'da Peru, Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Uruguay ve Ekvator bölgesi, Güneş tutulmasının izlenebileceği bölgeler.

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