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  • 30.06.2019 19:22
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 20:10

Son dakika... 'de orman ı

'in ilçesinin kırsal 'nde, bir tarım arazisinde çıkan , rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Alevlerin, yakındaki tatil sitelerine yakın olması tedirginlik yarattı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 3 söndürme helikopteri, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

TATİL SİTELERİNE YAKIN OLMASI KORKUTTU

Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, alevlerin, yakındaki tatil sitelerine yakın olması tedirginlik yarattı.

Ekiplerin ı söndürmek için çalışmaları sürüyor.

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