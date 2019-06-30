Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 3 söndürme helikopteri, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
TATİL SİTELERİNE YAKIN OLMASI KORKUTTU
Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, alevlerin, yakındaki tatil sitelerine yakın olması tedirginlik yarattı.
Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.
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