Her ayın 9, 19 ve 29'unda ve bazı özel günlerde gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinin 29 Haziran tarihli çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. Çekilişler noter huzurunda yapıldı. Çekilişin gerçekleştirilmesinin ardından büyük ikramiye kazanan numaralar açıklandı. İşte 29 Haziran Milli Piyango tam liste…

29 HAZİRAN MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

452023

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

013247 085116 093904 176477 216569 229862

278804 385050 415220 436529

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

01067 10252 14146 18733 27092 35237

36362 53272 57434 62669 63428 71857

74489 78234 79136 81689 88058 88125

91754 94392

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

2001 2232 2498 4250 5190 5551

6170 6307 8076 8096 8357 8402

8893 9175 9742

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

091 121 142 259 509 579

659 829 853 976

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

03 23 34 50 55 57

58 96

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

0 7

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

052023 152023 252023 352023 402023 412023

422023 432023 442023 450023 451023 452003

452013 452020 452021 452022 452024 452025

452026 452027 452028 452029 452033 452043

452053 452063 452073 452083 452093 452123

452223 452323 452423 452523 452623 452723

452823 452923 453023 454023 455023 456023

457023 458023 459023 462023 472023 482023

492023 552023

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 (üç) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.