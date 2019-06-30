Bursa'nın İznik ilçesindeki Yenişehir kampında, geçtiğimiz hafta akılalmaz bir olay yaşandı. Yenişehir'den haftasonu tatili için ailesi ile sahile pikniğe gelen mobilya ustası 2 çocuk babası 53 yaşındaki Mustafa Kapsız, mangala döktüğü jel kutusunun alev alması sonucu yaralandı.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
İHA'daki habere göre vücudunda yanıklar oluşan Kapsız, bir haftadır tedavi gördüğü İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Kapsız'ın vücudunda 3. derece yanıklar oluştuğu öğrenildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
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