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  • 30.06.2019 09:00
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 09:00

'da iki çocuk babası mangal yakarken kendisini yakarak öldü!

'nın İznik ilçesinde ailesiyle birlikte pikniğe giden ve mangal yakarken ateşe döktüğü jel kutusunun bir anda alev alması sonucu iki çocuk babası 'ın vücudunda 3. derece yanıklar oluştu. Bir haftadır tedavi gören Kapsız hayata veda etti

Mangal yakarken kendisini yaktı öldü!

'nın İznik ilçesindeki Yenişehir kampında, geçtiğimiz hafta akılalmaz bir olay yaşandı. Yenişehir'den haftasonu tatili için ailesi ile sahile pikniğe gelen mobilya ustası 2 çocuk babası 53 yaşındaki , mangala döktüğü jel kutusunun alev alması sonucu yaralandı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
İHA'daki habere göre vücudunda yanıklar oluşan Kapsız, bir haftadır tedavi gördüğü İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Kapsız'ın vücudunda 3. derece yanıklar oluştuğu öğrenildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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