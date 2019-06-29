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  • 30.06.2019 07:18
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 07:18

Son dakika: 'da oto hırsızlarına 'Balta' operasyonu: 4 tutuklama

Son dakika haberi... Başkent’te oto hırsızlık çetesine yönelik düzenlenen ‘Balta’ operasyonunda, çete lideri ‘balta’ lakaplı şahıs ile 7 kişi gözaltına alındı. Diğer bir operasyonda ise 3 şüpheli çaldıkları araçları parçalarken yapılan baskında suçüstü yakalandı.

Balta ve 3 suç ortağı tutuklandı!

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Amirliği ekipleri, Ankara ilinde meydana gelen, oto hırsızlık olaylarına karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle yürüttükleri 3 aylık çalışma sonucunda operasyon düğmesine bastı.

"BALTA" YAKALANDI
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, 'Balta' çetesine ulaşıldı. Çeteyi izleyen ekipler, Ankara, Konya ve 'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek çete lideri 'Balta' lakaplı Necati D. ve çete üyesi 7 kişiyi yakaladı.

TAKİP EDİLDİĞİNİ ANLAYINCA ORTADAN KAYBOLDU
Çete lideri 'Balta'nın, polis ekipleri tarafından izlendiğini anladığı ve aylarca ortada görünmediğini tespit eden Hırsızlık Büro ekipleri, 'Balta'nın kendi suç ortaklarını da dolandırmaya çalıştığını saptadı.

"BALTA" VE 3 SUÇ ORTAĞI TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında çok sayıda oto hırsızlık kaydı bulunan çete lideri Necati D., Ferhat K., Atakan A. ve Tayfun G., çıkarıldıkları nöbetçi sulh hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise şartıyla serbest bırakıldı.

ÇALDIKLARI ARAÇLARI PARÇALARKEN POLİS BASTI
Diğer bir olay ise Altındağ ilçesinde meydana geldi. Hırsızlık Büro ekipleri inceledikleri 2 oto hırsızlık olayının sonucunda 3 şüpheliyi takibe aldı.

Şüphelilerin çaldıkları 2 aracı İvedik Hurdacılar Sitesi'ndeki depolarında parçalayacaklarını belirleyen ekipler harekete geçti.

Depoya baskın yapan polis ekipleri, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık zanlıları, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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