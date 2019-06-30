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3 yaşındaki 'ya kök hücre nakledildi

Lösemi hastası 3 yaşındaki ’ya donörden alınan kök hücre nakledildi. Doktorlar, ‘Kökten gelen mutluluğa vesile olduk’ dedi.

'Kök'ten sevinç
İZMİR'de yaşayan Altun ve Recep Arabacı çiftinin kızları down sendromlu 'ya iki yıl önce lösemi tanısı konuldu. İki yıldır Çocuk Hastanesi'nde tedavisi süren minik Afra, kemoterapi görmesine rağmen hastalığı atlatamadı. Doktorların ilik nakli gerektiğini bildirmesi üzerine, Türkiye ve Avrupa'da donör taraması başlatıldı. Tam uyumlu üç farklı donörün tespit edilmesinin ardından, Afra için en uygun donörden dün akşam Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kök hücre nakli gerçekleştirildi. Bundan sonraki sürecin iliğin tutması olduğunu söyleyen anne Altun Arabacı, "Her hücresi, her hücresine şifa olsun. Allah dualarını eksik etmeyen herkesten razı olsun. Allah'ın izniyle daha güzel haberler alacağız" dedi. Doktorlar da, "Kökten gelen mutluluğa vesile olduğumuzu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.



Anne Altun Arabacı, "Afra her geçen saat daha iyiye gidiyor" dedi.​

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