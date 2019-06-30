İZMİR'de yaşayan Altun ve Recep Arabacı çiftinin kızları down sendromlu Afra Eylül Arabacı'ya iki yıl önce lösemi tanısı konuldu. İki yıldır Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tedavisi süren minik Afra, kemoterapi görmesine rağmen hastalığı atlatamadı. Doktorların ilik nakli gerektiğini bildirmesi üzerine, Türkiye ve Avrupa'da donör taraması başlatıldı. Tam uyumlu üç farklı donörün tespit edilmesinin ardından, Afra için en uygun donörden dün akşam Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kök hücre nakli gerçekleştirildi. Bundan sonraki sürecin iliğin tutması olduğunu söyleyen anne Altun Arabacı, "Her hücresi, her hücresine şifa olsun. Allah dualarını eksik etmeyen herkesten razı olsun. Allah'ın izniyle daha güzel haberler alacağız" dedi. Doktorlar da, "Kökten gelen mutluluğa vesile olduğumuzu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.
Anne Altun Arabacı, "Afra her geçen saat daha iyiye gidiyor" dedi.
Anne Altun Arabacı, "Afra her geçen saat daha iyiye gidiyor" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.