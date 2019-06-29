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  • 29.06.2019 12:46
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 12:50

Yok böyle ! Kilolarca altın, yüz binlerce lira takıldı

lı Çiçek ve lı Bucak ailelerinden gençlerin ünde damat ve geline yaklaşık 5 kilogram altın ve 500 bin lira takıldı. Gelinin kolunda takı takılacak yer kalmayınca hediye altınlar çantaya koyuldu.

'lı Bucak ailesinden Mehmet Emin Bucak'ın kızı Zehra Bucak ile lı iş adamı Hacı Tekin Çiçek'in oğlu Bilal Çiçek'in bir otelde gerçekleştirilen üne yaklaşık 2 bin kişi katıldı.


Çekilen halaylar ve düğün yemeğinin ardından kıyılan nikahta, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Ertuğrul çifte şahitlik yaparak mutluluklarına ortak oldu.

TAKILAR AĞIR GELİNCE ÇANTAYA KONDU

Takı töreninde, gelin ve damada yaklaşık 5 kilogram altın ile 500 bin lira takıldı. Gelinin üzerinde ağırlık yapması ve kolunda takı takılacak yer kalmaması üzerine hediye altınlar çantaya koyuldu.

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