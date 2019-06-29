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  • 29.06.2019 13:37
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 14:06

geçiren kadın otomobilini paramparça etti!

İstanbul Şişli'de dişçiye gelen bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle geçirerek kendini kaybetti. Caddeye inen kadın, birden otomobilini tekmeleyip parçalamaya başladı. O anlar kameralara yansıdı.

Dün akşam saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir dişçiye gelen bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı geçirerek kendini kaybetti. Caddeye inen kadın, birden otomobilini tekmelemeye başladı. Tekmelerle yorulan kadın daha sonra kopardığı silecekle aracının camlarını kırdı. Hızını alamayan öfkeli kadın otomobilin dikiz aynalarını da parçaladı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşlarında üzerine yürüyen öfkeli kadın bir süre sonra yere yığıldı.

KAYDEDİLDİĞİNİ FARK EDEN KADIN TEHDİTLER SAVURDU
Kendini kaybeden kadının otomobili parçaladığı anlar, cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadının otomobilin içinden büyük bir öfkeyle çıkarak dikiz aynasını kırdığı ve otomobili tekmelediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Öfke nöbetinin birisi tarafından cep telefonuyla kaydedildiğini gören kadının çevresine tehditlerde savurduğu da görüldü.

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