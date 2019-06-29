



Bağcılar TEM Otoyolu Edirne istikameti üzerinde yolun ortasında terk edilen minibüs polis ekiplerini alarma geçirdi. Yolu kesen polisler ilk incelemesinde aracın içinde yabancı uyruklu kaçak göçmenlere ait eşyalar olduğunu tespit etti. Göçmenlerin araçtan inerek kaçma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

