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  • 29.06.2019 21:15
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 21:15

'da korkutan orman ı

'nın Datça ilçesinde makilik alanda orman ı çıktı. Milas ve Marmaris'ten sevk edilen 2 helikopterin yanı sıra tarafından 7 arazöz ve 30 orman işçisi ile Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAFGAME) gönüllülerinin karadan yaptığı çabalar sonucu söndürülen yangında, 3 hektarlık makilik alan zarar gördü.



'nın Datça ilçesinde makilik alanda orman ı çıktı.

İlçeye bağlı Palamutbükü Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

SÖNDÜRÜLDÜ
Makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Milas ve Marmaris'ten sevk edilen 2 helikopterin yanı sıra tarafından 7 arazöz ve 30 orman işçisi ile Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAFGAME) gönüllülerinin karadan yaptığı çabalar sonucu söndürülen yangında, 3 hektarlık makilik alan zarar gördü.

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