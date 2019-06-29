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  • 29.06.2019 15:15
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 15:34

'da fuhuş şebekesine operasyon! 'Çavuş' lakaplı şüphelinin mesleği şoke etti

'da otomobillerde kadınlara fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 2'si kadın, 5 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında 'çavuş' lakabı ile tanınan Mehmet D.'nin bir lisede memur olduğu belirtildi.

Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Mehmet D. (50), Hasan Hüseyin D. (53) ve Erdal Y.'nin (46) yabancı uyruklu kadınları kente getirdiği ve para karşılığı fuhuş yaptırdığı yönünde ihbar aldı.

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