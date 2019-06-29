Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Mehmet D. (50), Hasan Hüseyin D. (53) ve Erdal Y.'nin (46) yabancı uyruklu kadınları kente getirdiği ve para karşılığı fuhuş yaptırdığı yönünde ihbar aldı.
Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Mehmet D. (50), Hasan Hüseyin D. (53) ve Erdal Y.'nin (46) yabancı uyruklu kadınları kente getirdiği ve para karşılığı fuhuş yaptırdığı yönünde ihbar aldı.
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