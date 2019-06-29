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  • 29.06.2019 14:18
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 14:18

'da kan donduran olay! Döve döve öldürdüler

’da korkunç olay tüyler ürpertti. 'nin Bozcaada ilçesinde bir eğlence mekânından çıkışta 4 kişi tarafından dövülen 31 yaşındaki edinilen son bilgiye göre yaşamını yitirdi.

Bozcaada'da kan donduran olay! Döve döve öldürdüler

'nin ilçesinde bir eğlence mekânından çıkışta 4 kişi tarafından dövülen (31), hayatını kaybetti.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, saat 03.30 sıralarında Bozcaada ilçesi Arka Deniz mevkiinde meydana geldi. Ramazan Öksüz, bir eğlence mekanında eğlendikten sonra çıkışta 4 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

DÖVE DÖVE ÖLDÜRDÜLER
Grubun tekmeleyip yumrukladığı Öksüz yerde hareketsiz kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen Ramazan Öksüz, sağlık ekibinin yaptığı 45 dakikalık kalp masajına rağmen hayata döndürülemedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Öksüz'ü döven 4 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Ramazan Öksüz'ün cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

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