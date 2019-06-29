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Evli ve tehlikeli!

’de karı-koca yarıştı. Kadın, önündeki araca çarptı. Zincirleme da 7 kişi yaralandı

Trafik canavarı evli çift, dehşet saçtı. 8 aracın karıştığı dün 'de meydana geldi. Ahmet Şahin ile eşi Betül Şahin, otomobillerine bindi. İkili, yarış yaparken, makas atarak bir süre ilerledi. Kadın, direksiyon hakimiyetini kaybederek, önündeki araca çarptı. Daha sonra, arkadan gelen ve kazayı göremeyen sürücüler zincirleme kazaya karıştı. 7 kişi yaralandı. Makasçı karı-koca ise yara almadan atlattı.



Öte yandan, kazaya karışan bir ailenin çocukları ise büyük korku yaşayan çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Minikleri anneleri sakinleştirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

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