Dehşet ortada!

Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber Mersin'den geldi. 2 çocuk annesi Filiz Kaplan (42), eşi Murat C.'den 1 yıl önce boşandı. Ancak koca, ayrılığı hazmedemedi. Kaplan, dün işine gitmek için, evinden çıktı. Murat C. eşine kurşun yağdırdı.
Kadın, kanlar içinde yere yığıldı.Kaçan saldırgan, yakalandı. Sağlık ekipleri, Kaplan'ın öldüğünü belirledi. Kadının yakınları, "Soruma istemişti" diye feryat etti.
BEKİN COŞKUN
Kadın, kanlar içinde yere yığıldı.Kaçan saldırgan, yakalandı. Sağlık ekipleri, Kaplan'ın öldüğünü belirledi. Kadının yakınları, "Soruma istemişti" diye feryat etti.
BEKİN COŞKUN
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