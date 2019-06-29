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Dehşet ortada!

’de öfkeli koca, eski eşini sokak ortasında katletti. ın yakınları, “Koruma istemişti” diye isyan etti.

Dehşet ortada!
Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber 'den geldi. 2 çocuk annesi Filiz Kaplan (42), eşi Murat C.'den 1 yıl önce boşandı. Ancak koca, ayrılığı hazmedemedi. Kaplan, dün işine gitmek için, evinden çıktı. Murat C. eşine kurşun yağdırdı.



, kanlar içinde yere yığıldı.Kaçan saldırgan, yakalandı. Sağlık ekipleri, Kaplan'ın öldüğünü belirledi. Kadının yakınları, "Soruma istemişti" diye feryat etti.



BEKİN COŞKUN

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