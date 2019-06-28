Turizm firmasına ait yazıhaneyi duvar örerek ikiye ayırdılar





Yazıhanede duvarla karşılaşan genç kadın, şoka girdi.







Yazıhaneyi duvarla ikiye bölen şahıslar, duvarı yıkmak isteyen kadın müdürü engelledi.

15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda önceki gece akılalmaz bir olay gerçekleşti. İddialara göre, ünlü bir turizm firmasının genel müdürlüğünü yapan Bulgaristan uyruklu İvelina Angelova (30), 5 yıldır yazıhanedeki faaliyetlerine son vermesi için tehdit edildi. Olay, yargıya intikal etti. Mahkeme süreci devam ederken önceki gece kendilerini mal sahibi olarak tanıtan 4 kişi, yazıhaneye gitti. Firmaya ait 4 perondan ikisinin boşaltılmasını istedi. Ardından yazıhaneyi duvar örerek böldü. Şahıslar, duvarı yıkmak isteyen Angelova'yı da engelledi. Polis olaya müdahale etti. Duvarın yıkılması için savcılıktan karar beklendiği öğrenildi.