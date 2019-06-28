Hangi ülkede kaç Türk'ün yaşadığını biliyor musunuz? İşte Türklerin yaşadığı ülkeler...

Hangi ülkede kaç Türk'ün yaşadığı merak edilen sorular arasında yer alıyor. Türklerin atalarından gelen göçebe ruhu nedeniyle mi bilinmez, dünyanın birçok yerinde yaşadıkları iş ve aile kurdukları bilinen bir gerçektir. Peki hangi ülkede kaç Türk yaşıyor dersiniz? Ya da en çok Türk hangi ülkede yaşıyor? İşte hangi ülkede ne kadar Türk yaşadığını gösteren o liste...

28.06.2019 01:58 - Son Güncelleme: 28.06.2019 02:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





