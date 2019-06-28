Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM),boğaz geçişlerini sağlamada İstanbul ulaşımının can damarı olan köprülerin güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet verebilmesi için, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ana Halat Semer Bölgesi Geçiş Takviyesi ve FSM Köprüsü Ankrajlarının Su Drenajı Yapım İşi"nin startını verdi. Bu çerçevede, köprülerdeki bakım ve onarım çalışması, gece yarısından sonra başlarken, FSM Köprüsü'nde bazı şeritler trafiğe kapatıldı. Şeritlerin kapatılması dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşanırken, iki yakaya geçiş neredeyse 2 saati bulunca vatandaşlar isyan etti. Bazı araçlar Yavuz Sultan selim Köprüsü'nü kullanırken, Avrasya Tüneli'nde de yoğunluk arttı. Sosyal medylada da tepkiler vardı:
Çile İstanbul için kardeş kelime. Yaz gelince bakımlar başlıyor ve yine trafik azalmıyor.
İstanbul'da trafik bitmeyecek. 1 milyon kişi tatile çıksa da, "bakım" trafiği geliyor.
Köprüden geçmek 2 saat. İşe gitmek 3 saat. İstanbul'da isyan günleri…
Haberim yoktu. Kaza mı var dedim. "Yok" dediler, Yaz klasiğiymiş!
Çile İstanbul için kardeş kelime. Yaz gelince bakımlar başlıyor ve yine trafik azalmıyor.
İstanbul'da trafik bitmeyecek. 1 milyon kişi tatile çıksa da, "bakım" trafiği geliyor.
Köprüden geçmek 2 saat. İşe gitmek 3 saat. İstanbul'da isyan günleri…
Haberim yoktu. Kaza mı var dedim. "Yok" dediler, Yaz klasiğiymiş!
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