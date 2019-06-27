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  • 28.06.2019 00:55
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 00:55

Hastane yemeğinden 35 kişi zehirlendi

Konya​ 'nde, öğle  yemeğinden zehirlendiği ileri sürülen çoğu personel 35 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastane yemeğinden 35 kişi zehirlendi

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde bulunan 'nde meydana geldi. İddiaya göre öğle yemeğinde çıkan makarna, köfte ve kadayıf tatlısından yiyen 2 bin 500 kişiden, aralarında çoğunluğu hastane personeli olan 35 kişi, bir süre sonra mide bulantısı şikayetinde bulundu.

35 kişi hastanenin 'nde tedaviye alındı. Zehirlendiklerinden şüphelenilen 35 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinin de, inceleme yapmak üzere yemeklerden numune aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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