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  • 27.06.2019 21:13
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 21:23

Yer: ... duvağı açtığında şoke oldu!

’da düğün öncesi gelin 'i beyazlar içinde görmek için bekleyen , gelinlikle gelen kişinin duvağını kaldırdığında şaka yapan erkek arkadaşını görünce şaşırdı. Görüntülenen o anlar ilgi gördü.

ile , 'da görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Düğün öncesi Fulya Yüksel'i gelinlikle ilk kez görecek olan Tamer Bekiroğlu, arkadaşlarıyla gelinin bulunduğu yere gitti.

Elinde çiçekle arkasını dönen Tamer Bekiroğlu, heyecanla gelini beklemeye başladı. Bir süre sonra beyaz gelinlik içinde duvağı örtülü olarak gelen kişi, Tamer Bekiroğlu'nun omzuna dokundu. Büyük bir heyecanla arkasını dönen , gelinliğin içinde arkadaşını görünce büyük şok yaşadı. Damat ve arkadaşlarının gülme krizine girdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

paylaşılan görüntüler, izleyenleri güldürdü. Fulya Yüksel, o anlar 'En güzel damat şakası' diyerek sosyal medyada paylaştı.

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