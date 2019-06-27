Şükran-Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018'de Bezirhane Köyü'nde kayboldu. Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıkta yüzüstü cansız bedeni bulundu. Leyla cinayetiyle ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 122 sayfalık iddianamede, şok edici detaylar ortaya çıktı. Bilirkişi Prof. Dr. Osman Sert'in raporunda, "Sinek larvalarının gelişim süre hesabına göre bulunduğu tarihten en az 6-7 gün önce ölmüş" denildi. Yani köydeki evlerin tamamı aransaydı, Leyla sağ olarak kurtarılabilirdi.
- Yaşam
- 27.06.2019
- Gazete
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