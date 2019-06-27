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Evler aransaydı kurtulurdu

’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki ’in ölümüyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Katillerin Leyla’yı öldürmeden önce günlerce evde sakladıkları ortaya

Evler aransaydı Leyla kurtulurdu
Şükran-Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan , 15 Haziran 2018'de Bezirhane Köyü'nde kayboldu. 'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıkta yüzüstü cansız bedeni bulundu. Leyla cinayetiyle ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 122 sayfalık iddianamede, şok edici detaylar ortaya çıktı. Bilirkişi Prof. Dr. Osman Sert'in raporunda, "Sinek larvalarının gelişim süre hesabına göre bulunduğu tarihten en az 6-7 gün önce ölmüş" denildi. Yani köydeki evlerin tamamı aransaydı, Leyla sağ olarak kurtarılabilirdi.

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