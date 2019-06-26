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  • 26.06.2019 15:54
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 15:54

Ünlü doktor Opr. Dr. hayatını kaybetti

'de ilk kalp naklini 1968'de gerçekleştiren, cerrahisinin kurulması ve yaygınlaştırılmasına öncülük eden Opr. Dr. , 89 yaşında vefat etti.

Ünlü doktor hayatını kaybetti

Öğrencisi Prof. Dr. Süha Küçükaksu, yaptığı açıklamada, 'de cerrahisinin kurulması ve yaygınlaştırılmasının öncüsü olan Bayazıt'ın uzun süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiğini belirtti.

Türk tıbbında ve cerrahisinde bir ekol olan, on binlerce kalbe dokunmuş, yetiştirdiği cerrah ve kardiyologların yüz binlerce kalbe dokunmasını sağlayan hocaların hocası 'ın, yıllar önce "'de kal" dediklerinde, "Bana memleketimin ihtiyacı var." diyerek dönmesinin Türk milleti tarafından hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Prof. Dr. Küçükaksu, Türk tıp camiasına ve kalp hekimliğine başsağlığı diledi.

Kemal Bayazıt için İstanbul Hastanesi önünde cuma günü sabah saat 10.00'da uğurlama, daha sonra kuruluşunda çalıştığı Siyami Ersek Kalp Hastanesinde saat 11.00'de tören düzenleneceğini belirten Küçükaksu, Bayazıt'ın cenazesinin öğle vakti Şakirin Camisi'de kalınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceğini kaydetti.

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