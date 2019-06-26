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  • 26.06.2019 15:22
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 15:22

Son dakika haberi: Hadımköy'de fabrikada

İstanbul Hadımköy'de bulunan plastik fabrikasının bahçesinde çıktı. Yangın fabrikanın içine de sıçradı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Hadımköy'de fabrikada yangın!

Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada çıkan a itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Sazlıbosna Mahallesi Denizkızı Sokak'ta bulunan bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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