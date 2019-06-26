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  • 26.06.2019 14:51
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 15:08

Son dakika: ’da iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 7 yaralı

’nın Sapanca ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik sında 1’i çocuk toplamda 7 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldı.

Sakarya’da kabus gibi kaza!
, Sapanca Kırkpınar Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil K. idaresindeki 54 BB 642 plakalı otomobil, aynı istikamette gitmekte olan ve Tunus uyruklu olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Muhammed Şahowan idaresindeki 34 FTM 47 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde bulunanlardan Elif K., Neslihan K., Nermin K., Saliha K. ve 2 yaşındaki O.K. ile Tunus uyruklu Dalel Sabri ve İsra Jlasi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldı.



Öte yandan, Tunus uyruklu sürücünün aracının kiralık ve sürücü belgesinin geçersiz olduğundan dolayı evrak eksikliğinden cezai işlem uygulandığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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