Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 26.06.2019 14:32
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 14:55

'da bir kadın, dansözlere para takan kocasını bıçakladı! Mahkeme bu cezayı verdi...

’da bir restoranda dansözlere para taktığını gördüğü kocasını meyve bıçağıyla bıçaklayarak yaralayan (35), olayı ağır tahrik altında işlediğine kanaat getiren mahkeme tarafından 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dansözlere para takan kocasını bıçakladı!

Olay, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, isimli kadın, eşinin içkili bir restoranda kocası 'nin dansözlere para dağıttığını öğrenmesi üzerine restorana gitti. Eşinin alkol aldığını ve dansözlere para verdiğini gören Rukiye Çetin ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çift restorandan ayrıldılar. Restoran dışında da devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, Rukiye Çetin restoranda bulunan bir masanın üzerinden aldığı meyve bıçağıyla eşini karnından yaraladı. Kanlar içerisinde yerde kalan Cenikli, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Eşi Rukiye Çetin ise, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAHKEME "AĞIR TAHRİK" DEDİ
4 ay boyunca T Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan Rukiye Çetin, mahkeme heyeti tarafından öldürme kastının bulunmadığına kanaat getirilerek, tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Bolu 2'inci 'nde tutuksuz yargılanan Rukiye Çetin, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Çetin, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu belirterek, eşiyle yeniden evlenmeyi düşündüğü söyledi. Çetin'in savunmasının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, yaralama olayını ağır tahrik altında işlediğine kanaat getirerek genç kadını 3 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırdı. Kararla birlikte, dosyanın Ankara İstinaf Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi.

İLK EŞİNİ DE BIÇAKLAMIŞ
Rukiye Çetin'in, 10 yıl önce evlendiği 1 çocuğunun babası eski eşini de bıçakla yaralamaktan ve Fuat Cenikli'yi de daha önce dövmesi nedeniyle toplam 1 yıl 6 ay ceza aldığı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBolu'da bir kadın, dansözlere para takan kocasını bıçakladı! Mahkeme bu cezayı verdi...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri