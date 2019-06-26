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  • 26.06.2019 18:13
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 18:13

Müzik Toplululuğu 'in bestelediği çocuk şarkılarını ilk kez seslendirdi

Müzik Toplululuğu musikişinas ve devlet adamı 'in bestelediği çocuk şarkılarını ilk kez seslendirdi. "İzzettin Hümâyi Bey Çocuk Şarkıları Konseri" NUN Okulları Erkek Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.



Müzik Toplululuğu musikişinas ve devlet adamı 'in bestelediği çocuk şarkılarını ilk kez seslendirdi. "İzzettin Hümâyi Bey Çocuk Şarkıları Konseri" NUN Okulları Erkek Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.



100'E YAKIN BESTESİ MEVCUT
Müzik ve devlet adamlığının yanı sıra eğitimci kimliğiyle de ön plana çıkan İzzettin Hümâyi Bey, tasavvufi beslteleri ile tanınıyor. İzzettin Hümâyi Bey'in günümüze ulaşan 100'e yakın bestesi mevcut.

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