NUN Müzik Toplululuğu musikişinas ve devlet adamı İzzettin Hümâyi Bey'in bestelediği çocuk şarkılarını ilk kez seslendirdi. "İzzettin Hümâyi Bey Çocuk Şarkıları Konseri" NUN Okulları Erkek Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
100'E YAKIN BESTESİ MEVCUT
Müzik ve devlet adamlığının yanı sıra eğitimci kimliğiyle de ön plana çıkan İzzettin Hümâyi Bey, tasavvufi beslteleri ile tanınıyor. İzzettin Hümâyi Bey'in günümüze ulaşan 100'e yakın bestesi mevcut.
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