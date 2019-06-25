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  • 25.06.2019 15:26
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 15:26

'in bestelediği çocuk şarkılarını ilk kez seslendirecek

musikişinas ve devlet adamı 'in bestelediği çocuk şarkılarını ilk kez seslendirecek. "İzzettin Hümâyi Bey Çocuk Şarkıları Konseri" saat 20:00'de Erkek Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

NUN Müzik Toplululuğu'ndan bir ilk
Okulları'na bağlı NUN , musikişinas ve devlet adamı 'in bestelediği çocuk şarkılarını ilk kez seslendirecek.

100'E YAKIN BESTESİ MEVCUT
Müzik ve devlet adamlığının yanı sıra eğitimci kimliğiyle de ön plana çıkan İzzettin Hümâyi Bey, tasavvufi beslteleri ile tanınıyor. İzzettin Hümâyi Bey'in günümüze ulaşan 100'e yakın bestesi mevcut.



69 YIL SONRA BİR İLK
Bu büyük müzik adamının bestelediği çocuk şarkıları, vefatından 69 yıl sonra ilk defa NUN İlkokulu öğrencileri tarafından seslendirilecek. Etkinlik, saat 20:00'de Erkek Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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