NUN Okulları'na bağlı NUN Müzik Toplululuğu, musikişinas ve devlet adamı İzzettin Hümâyi Bey'in bestelediği çocuk şarkılarını ilk kez seslendirecek.
100'E YAKIN BESTESİ MEVCUT
Müzik ve devlet adamlığının yanı sıra eğitimci kimliğiyle de ön plana çıkan İzzettin Hümâyi Bey, tasavvufi beslteleri ile tanınıyor. İzzettin Hümâyi Bey'in günümüze ulaşan 100'e yakın bestesi mevcut.
69 YIL SONRA BİR İLK
Bu büyük müzik adamının bestelediği çocuk şarkıları, vefatından 69 yıl sonra ilk defa NUN İlkokulu öğrencileri tarafından seslendirilecek. Etkinlik, 25 Haziran saat 20:00'de NUN Okulları Erkek Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
100'E YAKIN BESTESİ MEVCUT
Müzik ve devlet adamlığının yanı sıra eğitimci kimliğiyle de ön plana çıkan İzzettin Hümâyi Bey, tasavvufi beslteleri ile tanınıyor. İzzettin Hümâyi Bey'in günümüze ulaşan 100'e yakın bestesi mevcut.
69 YIL SONRA BİR İLK
Bu büyük müzik adamının bestelediği çocuk şarkıları, vefatından 69 yıl sonra ilk defa NUN İlkokulu öğrencileri tarafından seslendirilecek. Etkinlik, 25 Haziran saat 20:00'de NUN Okulları Erkek Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
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