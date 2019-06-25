Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 25.06.2019 15:22
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 15:28

Yine ortaya çıktı! Ağaçların yapraklarını yiyip suyunu içiyor

Geçtiğimiz yıllarda da fındık tarlalarını tehdit eden "" bu yıl yeniden ortaya çıktı. Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Gürcistan üzerinden gelen böcekler tarlaları tehdit ederken, yapraklarını yediği suyunu emdiği fındık ağaçlarının kökünü kurutuyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, fındık bahçelerine dadanan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü tehdit oluşturmaya başladı. Gürcistan'dan Türkiye'ye geldiği belirlenen ve günde 30 kilometre yol kateden böcekler, yapraklarını yediği suyunu emdiği fındık ağaçlarının kökünü kurutuyor. Bu yıl yeniden ortaya çıkan böceklerin yayılışının başladığı Artvin'de mücadele yürütülüyor. Artvin'de, Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü tarafından geliştirilen kitlesel yakalama amaçlı 450 feromen tuzak bahçelere kuruldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriYine ortaya çıktı! Ağaçların yapraklarını yiyip suyunu içiyor
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri