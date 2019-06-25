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  • 25.06.2019 16:03
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 16:03

Son dakika: 'de orman ı

'de bulunan Madra Dağı'nın eteklerindeki makilik alanda çıktı. Ekipler yangını söndürmek için seferber olurken, bölgede kuvvetli esen poyraz, ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor.

Balıkesir'de orman yangını

'in Havran ilçesindeki Madra Dağı eteklerindeki Akçapınar mevkiinde makilik alanda çıktı. Yangını, kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Havran ilçesi Akçapınar mevkiinde çam ormanlarının bulunduğu makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangınına Balıkesir Oran Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.



Bir helikopter ile 5 arazöz ile müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına 13 işçi katılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Havran İtfaiye Amirliği ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Bölgede kuvvetli esen poyraz, ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor. Yangını, kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

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