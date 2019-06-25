Kurbanlık fiyatları belli oldu. 2019 yılı Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, besi tesislerinde hazırlıklar da başladı. İslam alemi, Kurban Bayramı'na yaklaşıyor olmanın sevincini yaşarken bir yandan da kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, 2019 kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2019 kurbanlık fiyatları...

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kurban Bayramı piyasasının yavaş yavaş açıldığını belirten Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, kimi vatandaşların kurbanlarını şimdiden almaya başladığını ve piyasanın şekillenmeye başladığı belirtti. Büyükbaş piyasasında hayvanların 8 bin ile 15 bin lira arasında alıcı bulduğunu anlatan Tuna, geçen yılki fiyatların hayvan başına bin lira ile 2 bin lira arasında yükseldiğini kaydetti. Piyasanın geçen yıla göre ortalama yüzde 20'lik bir zam beklentisi içine girdiğini söyleyen Tuna "Geçen yıl bin 250 TL olan kurbanlık koç bugünlerde bin 500 liradan alıcı buluyor. Şimdilik yüzde 20'lik bir zamla birlikte kurbanlık piyasası oluşmaya başladı" dedi.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)