İstanbul Kadıköy'de önceki gün meydana gelen yangından dram çıktı. Eşi ile birlikte hayatını kaybeden babanın, oğlu için askeri görevini bıraktığı anlaşıldı. 7 katlı bir binanın 3'üncü katında çıkan yangında Ülker Çehreli (74) ve eşi Behzat Barbaros Çehreli (75) hayatını kaybetti, engelli oğulları Bora Çehreli (42) yaralı olarak kurtuldu. Babanın, oğlunu kurtardıktan sonra, eşi için tekrar eve girdiği ancak çıkamadığı belirtildi.
YENGEM 150 KİLOYDU
Behzat Barbaros Çehreli'nin Deniz Yüzbaşılıktan oğlu engelli olduğu için istifa ettiğini belirten kardeşi Mehmet Rasim Çehreli "Evlerine vardığımızda kapının önünde itfaiye ve polis ekipleri vardı. İlk başta öldüklerini bize söylemediler. Yeğenimi hastaneye kaldırmışlar. Kendisi karısını kurtarmak için tekrar içeriye girmiş. Yengem 150 kiloydu ikisi beraber çıkamamış" dedi.
Behzat Barbaros Çehreli, engelli oğluna hayatını adadı. Yangından da kurtardı.
YENGEM 150 KİLOYDU
Behzat Barbaros Çehreli'nin Deniz Yüzbaşılıktan oğlu engelli olduğu için istifa ettiğini belirten kardeşi Mehmet Rasim Çehreli "Evlerine vardığımızda kapının önünde itfaiye ve polis ekipleri vardı. İlk başta öldüklerini bize söylemediler. Yeğenimi hastaneye kaldırmışlar. Kendisi karısını kurtarmak için tekrar içeriye girmiş. Yengem 150 kiloydu ikisi beraber çıkamamış" dedi.
Behzat Barbaros Çehreli, engelli oğluna hayatını adadı. Yangından da kurtardı.
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