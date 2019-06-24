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  • 25.06.2019 01:08
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 01:08

İzine giden uzman çavuş ve arkadaşı trafik sında öldü

’da izin alarak memleketine giden Kılınç’ın kullandığı araç karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. da Kılınç ve yanındaki arkadaşı yaşamını yitirdi, otomobil sürücüsü yaralandı.

İzine giden uzman çavuş trafik kazasında öldü

, gece saatlerinde Gölbaşı- karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Kömür Jandarma Karakolu'nda görevli Kılınç, izin alarak memleketi 'ye gitmek üzere yola çıktı.

yönetiminde 01 AS 921 plakalı araç, karşı yönden gelen 'ın kullandığı 02 EB 942 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç hurdaya dönerken Muhammed Kılınç ile yanındaki arkadaşı araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri otomobil sürücüsü Ahmet Burak Özhan'ı hastaneye götürdü. Görevliler, itfaiye tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Muhammed Kılınç ile Alper Bülbül'ün ise öldüğünü belirledi. Kılınç ve Bülbül'ün cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesini morguna götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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